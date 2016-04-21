ФК «Барселона» и PortAventura подготовили для туристов совместную программу

Стоимость билетов начинается от 82 евро. В эту сумму входит трансфер от Барселоны до курорта PortAventura, входной билет в парк, а также билет на экскурсию по стадиону футбольного клуба «Барселоны» - Camp Nou.

Обладатели билета смогут провести целый день в PortAventura и прокатиться на более чем 40 аттракционах парка, среди которых легендарный «Дракон Хан» (Dragon Khan), «Шамбала» (Shambhala), «Фуриус Бако» (Furius Baco) и многие другие.

«Всемирно известные аттракционы подарят невероятные ощущения как поклонникам семейного отдыха, так и любителям скорости и адреналина. А когда настанет время подкрепиться и восстановить силы, посетителей ждут около 30 кафе и ресторанов с обширным меню и специальным питанием, разработанным с учетом медицинских, религиозных или диетических требований», - сообщили в пресс-службе PortAventura.

В завершении дня PortAventura предлагает насладиться шоу Revolution. Revolution – дань уважения представительницам прекрасного пола, которые совершили революцию в истории поп-музыки: Мадонне (Madonna), Глории Гейнор (Gloria Gaynor) и Адель (Adele). Программа шоу состоит из живой музыки, танцевальных номеров с элементами акробатики и цирковых выступлений.

«Путешествие по Барселоне не будет считаться завершенным, если вы не увидели знаменитый стадион Camp Nou», - отмечают в пресс-службе. Обладатели единого билета смогут заглянуть в самые недоступные для обычного зрителя уголки стадиона и узнать из первых уст секреты футбольной команды (Перед бронированием предварительно стоит проверить расписание команды ФК «Барселона»). Экскурсия начинается на первом этаже здания, где распложены интерактивные стенды с аудио и видео-материалами, музейные экспонаты, через которые шаг за шагом можно проследить историю клуба. Продолжение тура – в раздевалке команды. Затем перед посетителями открывается возможность увидеть туннель, ведущий на поле, места для проведения интервью со спортсменами, комментаторскую кабину, а в конце - мультимедийную экспозицию.