Евросоюз делает последние шаги на пути к бесплатному роумингу

Странам Евросоюза удалось прийти к соглашению касательно максимальных тарифов, которые операторы смогут устанавливать друг для друга при условии нахождения абонентов в других государствах ЕС, сообщают информационные агентства Испании. Это последний шаг перед подготовкой законодательных мер, необходимых для перехода на бесплатный роуминг, намеченного на 15 июня этого года.

Так, отныне максимальный оптовый тариф на звонки будет снижен с 0,05 до 0,0032 евро за минуту, а самая высокая допустимая стоимость SMS составит 0,01 евро. Что касается передачи данных, то в июне цены на нее будут снижены с 50 евро за гигабайт до 7,7. К 2022 году эту цифру планируется довести до отметки в 2,5 евро.

Процесс снижения цен занял почти 10 лет. С 2007 года их удалось опустить почти на 90%. Роуминг как таковой прекратит свое существование 15 июня, когда операторы должны будут обеспечивать клиентам услуги по той же цене, что и при их нахождении в стране постоянного проживания.

Впрочем, Евросоюз проигнорировал требования стран Южной Европы (и в особенности Испании) обеспечить защитные механизмы, подразумевающие компенсации для государств, где наблюдается наплыв иностранных туристов. Их идея заключалась в том, чтобы обеспечить устойчивость оптового сектора при сохранении возможности применить дополнительные сборы в исключительных случаях и по предварительному согласию регулирующих органов. При этом окончательный тариф не превышал бы 0,0085 евро за мегабайт. На заключительном этапе переговоров было решено не включать данный инструмент стабилизации в тарифную сетку – предпочтение было отдано созданию общей ценовой политики.