Дольмены Антекеры признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Дольмены Антекеры (Малага) получили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают информационные агентства Испании. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета, прошедшей в минувшую пятницу в Стамбуле. Дольмены стали пятым европейским мегалитическим монументом в списке ЮНЕСКО и первым на территории материковой части региона. Остальные расположены на Мальте, в Англии, на Оркнейских островах и в Ирландии.

"В этот радостный момент свои первые слова я хочу посвятить жителям Антекеры, которые на протяжении многих лет хранили это наследие", - отметила советник правительства Андалусии по вопросам культуры Роса Агилар. Она подчеркнула, что местные власти 30 лет работали над сохранением и оценкой состояния дольменов, и выразила особую благодарность научному сообществу, благодаря трудам которого стало возможным присвоение вышеупомянутого титула. "Это праздник для Антекеры, Малаги, Андалусии и Испании", - подчеркнула советник.

В свою очередь мэр города Мануэль Барон выразил благодарность всем, кто поддержал данную инициативу. "Спасибо, что помогли сделать реальностью мечту шести тысяч лет", - заключил градоначальник.

В общей сложности в ходе нынешнего заседания ЮНЕСКО было представлено 29 новых кандидатур.