Для сдачи жилья туристам в Испании потребуется согласие соседей

Совет министров Испании одобрил проект декрета, который включает экстренные меры по регулированию сдачи жилья в аренду. Главное изменение законодательства заключается в том, что объединения жильцов получат возможность ограничивать сдачу в аренду и устанавливать определённые условия.

Чтобы сдавать жильё в аренду туристам, собственнику придётся заручиться поддержкой 3/5 соседей. К тому же, большинством голосов должны приниматься решения по таким вопросам как установка особых условий для туристического жилья и повышение доли участия в оплате коммунальных платежей, но не более 20%.

Эти меры вступят в силу с введением королевского декрета. Как поясняют в Министерстве развития, документ не повлияет на тех, кто уже сдаёт жильё в настоящее время. В этих случаях соседи не смогут повлиять на условия аренды.

С помощью нововведений в правительстве стремятся защитить интересы арендаторов и объединений жильцов на фоне роста онлайн-платформ туристической аренды, таких как Airbnb, HomeAway или Nomura, в особенности в крупных городах, а также увеличить предложение долгосрочного найма жилья. Туристическая аренда, таким образом, будет исключена из Закона о городской аренде, и будет рассматриваться как экономическая деятельность в сфере туризма.

Кроме того, в правительстве работают над формированием единой базы туристического жилья, которая бы позволила региональным властям взять под контроль эту деятельность, в соответствии с законодательством в области туризма.