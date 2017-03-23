Деревушка Фансара в Валенсии стала центром уличного искусства

Маленькая деревушка Фансара в провинции Кастельон превратилась в галерею уличного искусства под открытым небом: художники со всего мира вдохнули в нее новую жизнь, создав на стенах местных зданий красочные композиции. «Мы искали художественный и культурный проект, в котором могли бы принять участие все желающие и который помог бы восстановить хорошие отношения между местными жителями», - отметил бывший муниципальный советник Хавьер Лопес, один из авторов проекта.

В течение нескольких лет жители Фансары, 70% которых составляют пенсионеры, спорили по поводу предложения о строительстве завода по сжиганию мусора. В конце концов от этой идеи было решено отказаться, и продвигавший ее «правый» совет был смещен по итогам выборов 2011 года. Впрочем, по словам местных жителей, напряжение сохранялось в течение еще достаточно долгого времени. По этой причине в 2014 году новый муниципальный совет предложил пригласить местных жителей и уличных художников к созданию огромной настенной композиции. В итоге спустя несколько месяцев эта идея вылилась в целый фестиваль уличного искусства, в котором принял участие 21 художник. При поддержке местного населения мастера украсили десятки серых стен. Спустя три года ежедневное мероприятие, известное как «Незаконченный музей городского искусства» (MIAU), встало в один ряд с престижными фестивалями аналогичного характера, проходящими в Копенгагене и Нью-Йорке.

Поначалу местные жители не хотели предоставлять художникам стены под роспись, однако постепенно последним удалось завоевать их доверие, создав картины, отражающие сцены из жизни деревни. «Первоначальная цель уличных росписей заключалась именно в том, чтобы дойти до людей и вынести искусство за стены музеев», - отметил Лопес.

С 2015 года более 2 300 детей приняли участие в экскурсии по местным художественным достопримечательностям, в то время как в самой деревне всего 18 школьников.

На сегодняшний день в Фансаре насчитывается в общей сложности 105 настенных композиций. На участие в следующем фестивале, который пройдет с 6 по 9 июля, записались более 200 художников со всего мира. Во время его проведения в 2015 году некоторые местные жители даже согласились разместить мастеров у себя дома в рамках программы «Усынови художника» (Adopt an Artist).

Впрочем, не все население поддерживает эту инициативу. «Мы потеряли характерное для деревенской жизни спокойствие», - говорит жительница Фансары Сара Мартинес. По ее словам, в дни проведения фестиваля художники творят до заката. «Писк подъемных кранов слышен весь день», - пожаловалась она. Несмотря на это, глава местной администрации Ана Ромеро подчеркнула, что жизнь в деревне с приходом фестиваля стала намного лучше. «Я думаю, что противники этой идеи в меньшинстве», - заключила Ромеро.