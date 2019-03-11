Что невыгодно покупать в duty free?

Магазины беспошлинной торговли, расположенные в аэропортах, привлекают большой поток покупателей из-за широко распространённого мнения об их дешевизне. Портал idealo выяснил, что во многих случаях выгоднее делать покупки в Интернете, чем в duty free.

Специалисты портала подсчитали, что в случае с парфюмерией, которая является одой из наиболее популярных категорий товаров duty free, при покупках в Интернете можно сэкономить до 40%, в особенности, если речь идёт о мужских духах. Женская парфюмерия в интернет-магазинах дешевле на 28%.

Большим спросом в duty free пользуется алкоголь. Тем не менее, покупка некоторых напитков через Интернет также обходится дешевле: кавы – на 9%, шампанского – на 16%, виски – на 13%. В то же время, цены на такие напитки как ром, водка или джин ниже в аэропортах.

Три года назад схожее исследование провёл портал Skyscanner, сравнив цены на продукты в магазинах duty free в 13 международных аэропортах с ценами в обычных супермаркетах и магазинах. Оказалось, что испанские duty free почти на 14% дешевле, чем торговые точки в аэропортах Хитроу (Лондон), Шарль-де-Голль (Париж) или Фьюмичино (Рим). Из испанских аэропортов самым выгодным оказался Лансароте, особенно в части табака и сладостей.

Многое также зависит от конкретного товара. Так, бутылка Martini меньше всего стоит в аэропорту Берлина, а бутылка Jack Daniel's – в ньюйоркском JFK. Цены на сигареты в главных аэропортах Испании Барахасе и Эль-Прате на 13% выше, чем в магазинах, в то время как на Лансароте ниже на 40%.