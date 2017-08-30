Более сотни мастеров примут участие в Ярмарке ремесленников на Лансароте

В сентябре в посёлке Манча-Бланка на острове Лансароте уже в 29-й раз пройдёт традиционная Ярмарка ремесленников. В этом году в ней примут участие более сотни мастеров со всего канарского архипелага, работающих в разных направлениях, передает агентство Europa Press.