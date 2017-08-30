Более сотни мастеров примут участие в Ярмарке ремесленников на Лансароте

В сентябре в посёлке Манча-Бланка на острове Лансароте уже в 29-й раз пройдёт традиционная Ярмарка ремесленников. В этом году в ней примут участие более сотни мастеров со всего канарского архипелага, работающих в разных направлениях, передает агентство Europa Press.
На ярмарке будет представлено 137 стендов. Организаторы обещают обновлённый дизайн, который должен сделать мероприятие более привлекательным и добавить удобства для посетителей.
Как сообщают местные власти, гостями фестиваля будут мастера из Кабо-Верде. По приглашению испанской стороны на Лансароте прибудет около десятка ремесленников, а также фольклорный ансамбль.
Ярмарка пройдёт с 7 по 10 сентября. Предполагается, что среди её посетителей будут не только местные жители, но и иностранные туристы. Для них были подготовлены специальные информационные материалы с переводом на разные языки.Темы: Туризм