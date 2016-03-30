Бенидорм поборется за сертификат «Умного туристического направления»

Мэр города Тони Перес подчеркнул, что данный сертификат имеет важное значение для Бенидорма с точки зрения повышения его конкурентоспособности, извлечения максимальной выгоды из его туристического предложения, а также создания новых ресурсов и услуг. «Эта работа позволит нам войти в авангард и использовать новые технологии, чтобы Бенидорм с каждым днем совершенствовался как город и как туристическое направление, повышая качество услуг, оказываемых его гостям и жителям». По словам Переса, «получение сертификата поспособствует устойчивому развитию и упростит взаимодействие с городом, сделав его ближе, практичнее и удобнее».