Бенидорм поборется за сертификат «Умного туристического направления»

В муниципальном центре Эль-Торрехо в Бенидорме состоялась презентация проекта, который позволит городу получить статус «Умного туристического направления» в соответствии с европейским нормативом UNE 178501. Его первым пунктом станет анализ нынешней ситуации муниципалитета как курорта.
Мэр города Тони Перес подчеркнул, что данный сертификат имеет важное значение для Бенидорма с точки зрения повышения его конкурентоспособности, извлечения максимальной выгоды из его туристического предложения, а также создания новых ресурсов и услуг. «Эта работа позволит нам войти в авангард и использовать новые технологии, чтобы Бенидорм с каждым днем совершенствовался как город и как туристическое направление, повышая качество услуг, оказываемых его гостям и жителям». По словам Переса, «получение сертификата поспособствует устойчивому развитию и упростит взаимодействие с городом, сделав его ближе, практичнее и удобнее».Темы: Туризм