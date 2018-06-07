Бенидорм - одно из самых востребованных направлений среди испанцев и иностранцев

Бенидорм (Аликанте) занимает в этом году второе место в Испании по популярности среди жителей страны и третье - среди туристов из-за рубежа.

Портал TripAdvisor проанализировал данные по основным туристическим направлениям и представил статистику в исследовании «Тенденции лета 2018». В нём также сообщается, что ночь в отеле Бенидорма в среднем обходится в 158 евро, что превышает средний показатель по Испании, который составляет 121 евро.

Самые востребованные направления в Испании среди иностранцев - Адехе, Барселона, Бенидорм, Кальвиа, Коста-де-Адехе, Гран-Канария, Ибица, Лансароте, Майорка и Тенерифе.

Для выявления тенденций летнего сезона TripAdvisor также провёл опрос среди пользователей сайта, который показал, что 92% испанцев планирует летом отправиться в путешествие, при этом 67% проведёт отпуск за границей. Самый популярный месяц для путешествий - август, хотя его выбирают для отпуска реже, чем в предыдущие годы.