Бенидорм и Коста-Бланка привлекают туристов через белорусское телевидение

Несколько недель назад Испанию посетили журналисты телеканала «Беларусь 1», которые сняли несколько программ «Вокруг света» в различных городах. Власти региона пригласили представителей этого канала, чтобы популяризировать свой регион среди новых туристов.

Пресс-тур включил в себя посещение Лагунас де Ла Мата и Торревьехи, экскурсию по Бенидорму и парку Пеньон де Ифач в муниципалитете Кальп. Журналисты увидели и смогли запечатлеть рыбный аукцион в Лонха де Дения. Съемки были проведены в городе Эльче, Castell de Guadalest в одноименном муниципалитете, виноградниках Халона и рядом с другими достопримечательностями.

Программа начнет выходить в эфир в Белоруссии с аудиторией телеканала в 8 миллионов человек, а также в спутниковом вещании «Беларусь 24» в России, Украине, США и Канаде.