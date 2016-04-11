Авиакомпания El Al запускает прямой рейс Тель-Авив – Валенсия

Авиакомпания El Al Israel Airlines, национальный перевозчик Израиля, запускает прямой рейс из Тель-Авива в Валенсию. Он будет выполняться с 14 апреля и до октября. Новый рейс будет выполняться филиалом El Al , компанией Sun d'Or, по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа. Стоимость билетов начинается от 278 евро.

Председатель отделения Торговой испано-израильской палаты в Валенсии Игнасио Апарисио отметил, что появление вышеупомянутого рейса открыло «отличные пути» для развития туризма и торговли: на региональном уровне Валенсия занимает второе место среди автономий страны по объему экспорта в Израиль с показателем в 19%.

Апарисио также отметил, что Израиль осуществляет значительные инвестиции в сектор новых технологий и инноваций. По его словам, новый маршрут станет хорошей возможностью для того, чтобы «извлечь максимальную пользу из сотрудничества между двумя странами и поспособствовать экономическому развитию».

Глава торговой палаты напомнил, что общий объем международной торговли между Испанией и Израилем достигает 2 млрд евро в год, и Валенсия является одним из важнейших рынков для Ближнего Востока: в 2014 году в регион были экспортированы товары и услуги на общую сумму в 220 млн евро. Кроме того, она имеет для израильтян особую ценность как туристическое направление благодаря своим историческим и культурным связям.