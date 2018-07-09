Авиадиспетчеры Барселоны отменили забастовку

Диспетчеры центра управления воздушного движения в Гава (Барселона) сообщили, что между компанией Enaire и профсоюзом было достигнуто предварительное соглашение, благодаря которому ранее запланированная забастовка отменяется.

Согласно договорённости, штат центра будет увеличен на 21%. В Гава появится 450 новых сотрудников к 2025 году, а в Барселоне – 96 диспетчеров к 2023-му.

Представители работников сообщили, что в заседании, состоявшемся на минувшей неделе, приняло участие 65% сотрудников центра, и 75% проголосовало за предварительное соглашение.

Диспетчеры угрожали проведением забастовки из-за нехватки персонала и чрезмерной рабочей нагрузки, связанной с этим. В Гава в настоящее время работает 289 авиадиспетчеров.