Аттракцион Ferrari Land в парке Port Aventura откроется в конце года

В рамках работ по строительству нового аттракциона Ferrari Land в комплексе Port Aventura Parks & Resorts на уровне 112 метров была установлена его самая высокая точка. Как сообщают информагентства Испании, он должен быть запущен в конце 2016 года. Размер инвестиций составил около 100 млн евро.

Новый аттракцион в формате американских горок станет самым высоким и самым быстрым в своем роде среди европейских аналогов. Скорость составит около 180 км/ч, а общая протяженность – 880 м. В общей сложности на линии будут работать три вагончика на 12 мест. Вышеозначенное расстояние они преодолеют за три минуты.

Вдохновением для создания нового аттракциона послужили болиды "Формулы-1". Этим обусловлен и его цвет, "rosso corso", эксклюзивно разработанный маркой Ferrari.

В разработке различных этапов проекта участвуют более 50 компаний. Открытие аттракциона позволит создать 150 рабочих мест. Благодаря его появлению число посетителей планируется увеличить до 5 млн человек в год.