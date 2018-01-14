Андалусская Нерха попала в мировой топ-10 развивающихся туристических направлений

Андалусская Нерха заняла девятое место в мировом рейтинге развивающихся направлений по версии TripAdvisor, став в нем единственным представителем Испании. Об этом говорится в пресс-релизе местной мэрии.

Представители TripAdvisor особо отметили «впечатляющие виды на Средиземное море», открывающиеся со смотровой площадки Балкон-де-Эуропа, песчаные пляжи и скалистые берега с их живописными заливами, а также упомянули пещеру Нерхи, где можно увидеть необычные сталактиты и сталагмиты и рисунки эпохи палеолита.

В свою очередь, в европейском рейтинге развивающихся направлений Нерха заняла четвертое место. Восьмая строчка досталась Кадису.

Награды Travellers' Choice были присвоены 44 направлениям по всему миру. Победителей определили с помощью особого алгоритма для измерения роста числа положительных отзывов об отелях, ресторанах и достопримечательностях в тех или иных населенных пунктах, а также динамики количества поисковых запросов и бронирований.