Андалусия и Галисия - самые популярные среди испанцев направления во время пасхальных каникул

Андалусия и Галисия оказались самыми популярными среди испанцев направлениями для проведения отпуска по случаю Страстной недели, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на исследование фирмы Cofidis и компании Gfk.

Согласно его результатам, в более чем половине случаев испанцы заявили о своем желании поехать в тот или иной уголок Европы (54%). Второе место по популярности заняла Америка (18%). 8% опрошенных предпочли Азию.

Внутренний туризм в этом году заметно набрал обороты: самыми востребованными регионами для проведения пасхальных каникул оказались Андалусия, Галисия и Канарские острова, которые набрали 20%, 13% и 12% голосов соответственно. При этом Андалусия пользуется наибольшей популярностью среди жителей Кантабрии, Арагона и Астурии. Последнюю, в свою очередь, предпочитают отдыхающие из Эстремадуры и Андалусии.

Что касается возрастного деления, то молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет предпочитают ездить в Мадрид, а жители страны старше 55 лет выбирают для отдыха Валенсию.

Большинство респондентов назвали главной целью своих поездок "расслабление и отдых" (38%). Второе место заняли культурные поездки (35%). Закрыли первую тройку поездки приключенческого и развлекательного характера (24%). Молодые жители страны в возрасте от 15 до 34 лет в основном предпочитают культурные поездки (33%), однако набирают популярность среди них и романтические поездки в паре (28%). Путешественники в возрасте от 35 до 54 лет и старше 55 гораздо выше ценят возможность расслабиться (43% и 39% соответственно). Представители последней категории также проявляют особый интерес к гастрономическим турам (12%). Женатые и замужние туристы также чаще всего выбирают поездки с целью отдыха (41%), а свободные путешественники выше ценят культурные маршруты (37%).