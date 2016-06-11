Аликанте и Бангкок – самые выгодные направления для британских туристов

Исследование, проведенное популярным туристическим порталом Kayak, выявило, что для туристов из Великобритании только Бангкок является более популярным местом, чем Аликанте. Аналитики сайта рассчитали стоимость одной недели отдыха за пределами Великобритании. Они принимали во внимание стоимость перелета, трехзвездочной гостиницы, проката автомобилей, питания, экскурсий по городу и музеям, трех коктейлей и покупки сувениров.

Самым выгодным местом является столица Таиланда Бангкок – неделя отдыха там обойдется в 1069 евро. Сразу за ней следует Аликанте с 1123 евро за неделю. Аренда автомобиля на этот срок в столице Коста-Бланка стоит всего 113 евро, тогда как в Барселоне этот ценник в среднем равен 139 евро.

В Банкоке проживание в трехзвездочной гостинице дешевле всего – 299 евро за ночь. В Нью-Йорке, к примеру, это удовольствие обойдется в 1400 евро. Билеты туда и обратно для англичан дешевле всего покупать в Пальма-де-Майорка. Всего 348 евро, а в Аликанте – 369. Магнитики на холодильник в Аликанте, Банкоке и Торонто стоят в среднем по два фунта.

По ценам на еду Аликанте делит пятое место с Пальма-де-Майорка с 88 евро в день в среднем. За ними следуют Барселона (95 евро в день), Торонто (100), Лос-Анджелес (118) и Нью-Йорк (172).