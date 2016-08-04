Альгамбра открывает для посещений Башню Принцесс

Альгамбра в Гранаде в августе открывает для посещений Башню Принцесс, обычно закрытую из соображений сохранения здания. Эта архитектурная постройка была построена в 1392-1408 году.

Башня Принцесс доступна для посещения по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Она имеет традиционную структуру насридского жилища и остатки первоначальной краски. Посередине находится двор с многоугольным мраморным фонтаном в центре, вокруг него расположены комнаты с окнами, выходящими на улицу.

В этой башне по легенде жили три знаменитые принцессы: Зайда, Зорайда и Зорахайда. Эта история легла в основу двух историй книги «Альгамбра» американского писателя Вашингтона Ирвинга.