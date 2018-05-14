95% туристических апартаментов в Мадриде могут оказаться вне закона

Мэрия Мадрида работает над подготовкой новых правил для объектов недвижимости, которые относятся к категории «жилья для туристического пользования».

Специальный план по сдаче жилья предполагает ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы апартаменты могли снимать туристы. С помощью этих мер столичные власти намерены «сохранить» жильё для местного населения и увеличить число объектов, которые сдаются в долгосрочную аренду.

В соответствии с планом, город будет разделён на 4 зоны, в зависимости от концентрации туристического жилья. Зона 1 будет включать центральный район, зона 2 – районы Чамбери, Аргансуэла и частично Саламанку, Ретиро и Монклоа-Аравака, зона 3 – часть центра, а также Пуэрта-дель-Анхель, Принсипе-Пио и Чамартин, а зона 4 будет охватывать всю остальную часть Мадрида. Для первой зоны планируется установить самые строгие требования для получения лицензии для туристического жилья, среди которых – отдельный вход с улицы. В зоне 4 сохранится действующее законодательство.

Если новые правила вступят в силу, 95% квартир, которые в настоящее время сдаются через такие платформы бронирования как Airbnb или homeaway, утратят статус туристического жилья.

План может вступить в силу к концу этого года. До этого времени продолжит действовать мораторий на выдачу лицензий в центральном районе испанской столицы.