4 из 10 самых популярных туристических направлений Европы находятся в Испании

4 из 10 самых посещаемых туристических направлений Европы находятся на территории Испании, свидетельсnвуют данные Eurostat. Так, Канарские остова заняли в рейтинге первое место, Каталонии досталось третье место, Балеарские острова стали пятыми, а на седьмой строчке расположилась Андалусия.

По сведениям Евростата, в 2015 году туристы провели на Канарах в общей сложности 94 миллиона ночей. Каталония показала результат в 70 миллионов. Около 90% этих цифр приходится на долю жителей Евросоюза.

В свою очередь, Министерство энергетики и туризма Испании сообщило, что в прошлом году туристы суммарно потратили в стране рекордные 77 миллиардов евро.