12 мест в Испании, которые сделают из вас звезду Инстаграма

Куда отправиться отдыхать, чтобы ваши фотографии в соцсетях набирали тысячи лайков и сотни восторженных комментариев? В Испании есть немало таких мест. Официальный туристический портал Испании выбрал 12 подобных локаций и назвал подборку «Места, которые сделают из вас звезду Инстаграма». Вот они:
Бухта Сантандера (La bahía de Santander)
Идеальное место для съемки - конец улицы Лопе-де-Вега. Лучшее время года - зима.
Меандр Мелеро (El Meandro del Melero)
Уголок нетронутой природы в комарке Лас-Урдес (Эстремадура). Фотографировать удобно со смотровой площадки La Antigua, на которую можно подойти пешком или подъехать на машине.
«Красная стена» (La Muralla Roja)
Здание La Muralla Roja в Кальпе (Аликанте) архитектора Рикардо Бофилла стало уже культовым для звёзд Инстаграма.
Барселона с колеса обозрения
Вид на Барселону и море с колеса обозрения в Тибидабо - один из самых завораживающих.
Хрустальный дворец в Мадриде (El Palacio de Cristal)
Хрустальный дворец находится в парке Буэн Ретиро в Мадриде. Удивительные конструкции из стекла - отличный фон для необычных селфи.
Спуск из природного парка Анага (Descenso del Parque Rural de Anaga)
Дорога, которая тянется от реликтового леса Анага на севере острова Тенерифе.
Водопад Сальто-Дель-Нервион (El Salto del Nervión)
Самый высокий водопад в Испании - более 270 метро. Находится в провинции Бургос. Бесподобен во время дождей и оттепелей.
Лавандовые поля в Бриуэге (Brihuega)
Бриуэга - муниципалитет в Гвадалахаре. Сюда надо ехать в июле. Дорогу найдете по запаху лаванды.
Шахтерский парк Риотинто (Parque minero de Ríotinto)
Находится в Уэльве (Андалусия). Цветовой контраст охры и известняка, необычные текстуры и поезд XIX века…
Хвала горизонту (El Elogio del Horizonte)
Так называется памятник в Хихоне скульптора Эдуардо Чильиды. Эти 500 тонн бетона символизируют союз земли и неба.
Пещера к Куэвас-дель-Агуа (Cuevas del Agua)
Единственный путь к австрийской деревушке Куэвас-дель-Агуа. Пока двигаешься по 300-метровой пещере, можно сделать много интересных снимков.
Каньон на реке Дуэро (El cañón del río Duero)
Находится между провинциями Саламандра и Самора. Особенно стоит обратить внимание на смотровые площадки las Barrancas, замка Fermoselle, Fraile, Mieza, моста Requejo.
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