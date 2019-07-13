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          Новости Испании » Новости » Туризм » 12 мест в Испании, которые сделают из вас звезду Инстаграма

          12 мест в Испании, которые сделают из вас звезду Инстаграма

          19:18 13.07.2019

          Куда отправиться отдыхать, чтобы ваши фотографии в соцсетях набирали тысячи лайков и сотни восторженных комментариев? В Испании есть немало таких мест. Официальный туристический портал Испании выбрал 12 подобных локаций и назвал подборку «Места, которые сделают из вас звезду Инстаграма». Вот они:

           

          Бухта Сантандера (La bahía de Santander)

          Идеальное место для съемки - конец улицы Лопе-де-Вега. Лучшее время года - зима.

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          Меандр Мелеро (El Meandro del Melero)

          Уголок нетронутой природы в комарке Лас-Урдес (Эстремадура). Фотографировать удобно со смотровой площадки La Antigua, на которую можно подойти пешком или подъехать на машине. 

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          «Красная стена» (La Muralla Roja)

          Здание La Muralla Roja в Кальпе (Аликанте) архитектора Рикардо Бофилла стало уже культовым для звёзд Инстаграма.

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          Барселона с колеса обозрения 

          Вид на Барселону и море с колеса обозрения в Тибидабо - один из самых завораживающих.

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          Хрустальный дворец в Мадриде (El Palacio de Cristal)

          Хрустальный дворец находится в парке Буэн Ретиро в Мадриде. Удивительные конструкции из стекла - отличный фон для необычных селфи.

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          Спуск из природного парка Анага (Descenso del Parque Rural de Anaga)

          Дорога, которая тянется от реликтового леса Анага на севере острова Тенерифе.  

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          Водопад Сальто-Дель-Нервион (El Salto del Nervión)

          Самый высокий водопад в Испании - более 270 метро. Находится в провинции Бургос. Бесподобен во время дождей и оттепелей. 

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          Лавандовые поля в Бриуэге (Brihuega)

          Бриуэга - муниципалитет в Гвадалахаре. Сюда надо ехать в июле. Дорогу найдете по запаху лаванды.

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          Шахтерский парк Риотинто (Parque minero de Ríotinto)

          Находится в Уэльве (Андалусия). Цветовой контраст охры и известняка, необычные текстуры и поезд XIX века…

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          Хвала горизонту (El Elogio del Horizonte)

          Так называется памятник в Хихоне скульптора Эдуардо Чильиды. Эти 500 тонн бетона символизируют союз земли и неба.

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          Пещера к Куэвас-дель-Агуа (Cuevas del Agua)

          Единственный путь к австрийской деревушке Куэвас-дель-Агуа. Пока двигаешься по 300-метровой пещере, можно сделать много интересных снимков.

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          Каньон на реке Дуэро (El cañón del río Duero)

          Находится между провинциями Саламандра и Самора. Особенно стоит обратить внимание на смотровые площадки las Barrancas, замка Fermoselle, Fraile, Mieza, моста Requejo.

           

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          Темы: Туризм

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