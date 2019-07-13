12 мест в Испании, которые сделают из вас звезду Инстаграма

Куда отправиться отдыхать, чтобы ваши фотографии в соцсетях набирали тысячи лайков и сотни восторженных комментариев? В Испании есть немало таких мест. Официальный туристический портал Испании выбрал 12 подобных локаций и назвал подборку «Места, которые сделают из вас звезду Инстаграма». Вот они: