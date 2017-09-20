12 лучших пиццерий Барселоны

Несмотря на возросшую популярность заведений, специализирующихся на бургерах, кебабах и супе-рамен, которые отодвинули пиццерии на второй план, в последнее время они обрели второе дыхание. В моду вошло использование традиционных печей, а современные пиццайоло предпочитают работать с тестом, прошедшим процесс длительного брожения, продолжительность которого может превышать 70 часов.
Газета La Vanguardia составила топ-12 пиццерий Барселоны. По версии издания, в список лучших вошли:
Мастера по приготовлению пиццы в этих заведениях соревнуются в искусности, некоторые используют методы длительного брожения или особую опару-бигу, экспериментируют с ингредиентами и регулярно предлагают новые рецепты от приглашённых поваров.Темы: Туризм Барселона