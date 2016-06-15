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          Новости Испании » Новости » Туризм » 10 малоизвестных фактов об испанских винах

          10 малоизвестных фактов об испанских винах

          19:22 15.06.2016

          Блогер Тиммер Браун, специализирующийся на вине, рассказал о десяти малоизвестных фактах об испанских винах.

           

           

          1. Испанское вино было любимым напитком римлян

          Вино в Испании производится с первого века нашей эры. Еще древнеримский писатель Плиний Старший пел дифирамбы вину из местности, где в настоящее время располагается каталонский муниципалитет Алелья. А вот другой римлянин, Овидий, считал, что самое популярное в Риме испанское вино Saguntum годится только для того, чтобы споить любовницу. В Каталонии были обнаружены фрагменты древнего винного пресса в местечке Тейа неподалеку от Алельи. Здесь появился интерактивный музейный маршрут, посвященный производству вина в древности.

           

          2. Рекорды экспорта

          Испания – ведущий мировой экспортер вина. В 2014 году страна продала за рубеж 22,8 миллиона гектолитров этого напитка, большая часть которого отправилась во Францию. Кроме того, в этом же году Испания заняла третье место в глобальном рейтинге производителей вина с показателем в 42 миллиона гектолитров, уступив только Италии и Франции, которая возглавила список. Любопытно, что испанское вино чаще всего ассоциируется у потребителей с регионом Риоха, однако на самом деле лидером по объемам производимой продукции является Кастилия – Ла-Манча.

           

          3. Разные системы классификации

          Всего в Испании насчитывается 78 субрегионов производства вина, которые распределены между 17 провинциями по всей стране, включая Балеарские и Канарские острова. Они носят название Denominación de Origen (DO, "Гарантия подлинности происхождения") и Denominación de Origen Calificada (DOC, "Гарантия подлинности квалифицированного происхождения"). Оба этих отличительных знака присваиваются исключительно винодельням, отвечающим строгим требованиям к производству вина, однако именно DOC отмечает напитки высочайшего качества. В настоящее время этим статусом могут похвастаться только два региона Испании – Риоха и Приорат.

           

          4. В Испании насчитывается более 400 сортов винограда

          При этом основная масса вин производится из сортов темпранильо, гарнача, монастрель, альбариньо, паломино, айрен, макабео, парельяда и шарельо. Первое место по засаживаемой площади занимает виноград айрен, второе – характерный для Риохи темпранильо, а третье – гарнача, произрастающий во многих районах страны, однако известный на международном уровне в основном благодаря винам из Приората.

           

          5. Игристое вино кава производят не только в Каталонии

          Кава – испанский эквивалент шампанского, производимый по схожему методу. 95% этого напитка выпускается в Каталонии, где традиция его производства зародилась в конце XIX века на винодельне Codorniu, однако его также делают в Арагоне, Кастилии и Леоне, Валенсии, Эстремадуре, Наварре, Стране Басков и Риохе. Нормы производства устанавливает регулирующий совет D.O. Cava.

           

          6. Испанское вино было музой Пикассо

          Стремление Пабло Пикассо к кубизму зародилось во время его пребывания в каталонском городке Орта-де-Сан-Жоан, расположенном на территории винодельческого региона Терра-Альта. Художник посещал его в период, начавшийся в 1901 году, когда он жил между Барселоной и Парижем. На многих картинах Пикассо можно увидеть элементы изображений виноградников, где он иногда спал под открытым небом, и непосредственно самих винных бутылок и бокалов.

           

          7. Вино в Риохе производится уже почти тысячу лет

          Первое упоминание Риохи как винодельческого региона в официальных документах датируется 1092 годом. В это же время король Гарсия I Санчес пожертвовал монастырю Сан-Милян-де-ла-Коголья земли, в том числе и виноградники. Монахи и монастыри сыграли важную роль в истории испанского виноделия с того момента, как земли страны были отвоеваны у мавров, и вплоть до 1834 года, когда они были конфискованы в пользу ее жителей.

           

          8. Годы правления диктатора Франко были сложным временем для виноделия

          Годы диктатуры Франко нанесли серьезный удар по испанскому виноделию, так как в этот период экспорт продукции оказался под запретом. Франко был трезвенником и считал, что вино должно использоваться только для церковных причастий. Впрочем, когда стало известно, что президент США Эйзенахауэр любит игристые вина, диктатор поручил каталонскому производителю Perelada изготовить специальную каву к визиту американского гостя в декабре 1959 года. Несколько оригинальных бутылок из этой партии выставляется в винодельне по сей день. Сальвадор Дали также был поклонником кавы Perelada и угощал ей своих гостей.

           

          9. Испания – мировой лидер в сфере производства органического вина

          Более 80 000 гектаров земли фигурирует в официальных документах как зона производства органического вина. Треть виноградников одного из крупнейших национальных производителей, винодельни Torres, зарегистрирована с этим статусом. Популярность подобных напитков стремительно возросла совсем недавно – вплоть до 90-х годов прошлого столетия органические вина были для Испании редкостью. Впрочем, в соответствии с традиционными канонами производства многие виноделы отказались от химикатов и пестицидов еще в середине прошлого века. Первой винодельней, упомянутой в 70-е годы прошлого века как органическая, стала каталонская Albet i Noya.

           

          10. Херес – исключительно испанский продукт

          Родиной крепленого вина херес, также известного как шерри, является Андалусия – а именно, треугольник между городами Херес-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Баррамеда и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Производители из других регионов не могут называть свою продукцию хересом, так как эта торговая марка принадлежит андалусскому региону. История производства хереса берет свое начало в VIII веке, однако говорят, что на самом деле началось оно гораздо раньше. Впервые этот напиток был экспортирован в XII веке. Он стал крайне популярен в Англии, и в других районах начали выпускать собственные вариации на тему хереса. В XVI веке он был признан самым изысканным из существующих в Европе вин. 

          Ла Риоха

          Темы: Туризм

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