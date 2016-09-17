10 лучших испанских вин из супермаркета дешевле 5 евро

Ежегодно в Испании выпускается справочник Supervinos, в который включаются лучшие из продающихся в супермаркетах доступных вин. Недавно увидел свет путеводитель на 2017 год, где упомянуты 48 сортов вин по цене менее 14,99 евро и 102 сорта дешевле 6,99 евро. Для того, чтобы составить список из 150 победителей, автор книги, энолог Жоан С. Мартин, продегустировал 981 сорт вина из более чем 15 сетей супермаркетов. При отборе учитывалось соотношение цены и качества, а также традиционные критерии дегустации.

Факторы, влияющие на стоимость вина, далеко не всегда связаны с его качеством. Конечная цена зависит от методов производства, а также маркетинговой политики и имиджа бренда. Газета El País приводит список лучших представителей Supervinos 2017, который будет полезен тем, у кого в кармане всегда есть мелочь.

Белое вино Pluvium, 1,35 €

Этот напиток производится из винограда сортов совиньон-блан и мерсегера, произрастающих на виноградниках в районе Альто-Турия. Вино имеет привкус фруктов и цветов и имеет бледный желтый цвет с зеленоватым оттенком.

Где купить: супермаркеты Consum и Carrefour.

Красное вино Viña Albali Tinto Reserva, 2,99 €

Viña Albali Tinto Reserva выпускает винодельня Félix Solís, относящаяся к региону Вальдепеньяс, продукция которого отмечена знаком "Гарантия подлинности происхождения" (D.O.). Вино урожая 2011 года оставляет приятное и долгоиграющее послевкусие, а в его аромате различимы ноты ежевики и лакрицы.

Где купить: супермаркеты El Corte Inglés, Alcampo, Bonpreu, Carrefour, Condis, Día, Eroski, Hipercor, Makro и Mercadona.

Белое вино Castillo de Liria, 1,79 €

Как и Pluvium, вино Castillo de Liria выпускается на винодельне Vicente Gandia. В отличие от первого, оно имеет более насыщенный и объемный вкус. Автор справочика отмечает его "элегантное" послевкусие.

Где купить: супермаркеты Mercadona, Carrefour, Consum, Lidl, Masymas и Vidal.

Белое вино Veliterra Verdejo, 2,39 €

Вино Veliterra Verdejo выпускает фирма Agrícola Castellana, относящаяся к знаменитому региону Руэда. Мартин отмечает его "аутентичный, сельский" вкус, а также симпатичное оформление и аромат недавно собранного вручную хлеба.

Где купить: супермаркеты Alcampo, Carrefour, Día, El Corte Inglés, Eroski, Hiper Usera и Unide. В Саламанке его продает гипермаркет E.Lecrerc.

Розовое вино Gran Castillo Tempranillo Rosé, 1,70 €

Gran Castillo Tempranillo Rosé производится в регионе Утьель-Рекена, одной из лучших в Испании зон выращивания винограда данного сорта. Это творение винодельни Gran Castillo отличают интенсивность и фруктовые оттенки вкуса.

Где купить: супермаркеты Consum.

Розовое вино Enterizo Rosado, 1,89 €

Enterizo Rosado от винодельни Coviñas производится из винограда сорта бобаль, простого, но вместе с тем крайне популярного среди энологов. Оно имеет цвет клубники и привкус сухофруктов.

Где купить: супермаркеты Consum, Alcampo, Bouquet, Carrefour, Coarval, Eroski, Makro, Sabeco, Spar, Suma и Vidal.

Розовое вино Castillo de Madax Rosado, 2,90 €

Это вино относится к региону производства Хумилья и выпускается винодельней Bodegas Luzón. Его отличает сладкий и вместе с тем свежий вкус.

Где купить: Carrefour.

Красное вино Primitivo Quiles Tinto Cono, 4,2 €

"Для Primitivo Quiles характерен аромат зрелых фруктов, изюма и инжира с нотками фиников", пишет Жоан С. Мартин. Еще одна его отличительная особенность заключается в том, что, будучи молодым, это вино по вкусу напоминает выдержанное.

Где купить: супермаркеты Carrefour, El Corte Inglés и Masymas.

Красное вино Dominio de los Duques Madurado, 2,50 €

Вино Dominio de los Duques Madurado производится в регионе Утьель-Рекена. Оно имеет карминно-красный цвет с проблесками красного оттенка венозной крови. По мнению Мартина, его отличает "идеальный баланс между нотами фруктов и дерева, лакрицы и специй".

Где купить: супермаркеты Consum.

Красное вино Clot D'Encís Tinto Joven, 2.97 €

Молодое вино Clos D'Encís выпускается в регионе Терра-Альта. Для его изготовления используются сорта гарнача, шираз и сенсо. "Его цена – настоящий подарок", считает Мартин. Энолог также высоко оценил привкус диких ягод и ноты ароматных кустарников.

Где купить: супермаркеты Bonpreu и Esclat.