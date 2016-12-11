Зинедин Зидан установил новый рекорд «Мадрида»

Победа против «Депортиво» (3:2) в 15-м туре Чемпионата Испании стала для команды Зидана уже 35-й по счету. Эта беспроигрышная серии «Реала» начала 9 апреля 2016 года в матче с «Эйбаром», и за эти месяцы команде удалось выиграть Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы.

Впереди у «Мадрида» Клубный чемпионат мира, в котором они, в случае победы, смогут увеличить серию до 37 игр. Рекорд в Испании на данный момент принадлежит «Барселоне» Луиса Энрике сезона 2015/16, которая провела серию из 39 беспроигрышных матчей.