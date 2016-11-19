Зинедин Зидан: дерби – прекрасный матч для обеих команд

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заверил, что его команда подходит к встрече с «Атлетико» в эту субботу подготовленной, а отсутствие травмированных футболистов не повлияет на игровую идею команды.

«Мы подходим к встрече в хорошей форме. У нас было всего несколько дней для подготовки, но мы готовы к встрече с «Атлетико» и сконцентрированы на игре. После сборных появились некоторые проблемы, но это нормально», – сообщил Зидан на пресс-конференции.

«Дерби – прекрасный матч для обеих команд, для болельщиков и просто любителей футбола. Нужно забыть о негативных моментах, ненависти между болельщиками и насладиться последней игрой на «Висенте Кальдерон», – добавил француз.

Что касается стартового состава и игровой схемы, то для Зидана игроки и схемы могут меняться, а вот идея игры – нет: «Сыграет Бензема или нет – это ни о чем не говорит. Игроки могут меняться, схема может измениться, но идея игры остается той же. Мы знаем, насколько сложный перед нами соперник, но меняться ради него мы не собираемся».

«Травма Альваро Мораты меня расстроила, но такое случается, я не хочу никого винить в этом. Врачи сделали все возможное, а нам нужно терпеть и ждать, пока игрок восстановится. Серхио Рамос, в свою очередь, готов к матчу, но мы пока не знаем, сыграет он или нет», – заявил Зидан, отметив также, что ни Каземиро, ни Тони Кроос не смогут помочь команде из-за травм.