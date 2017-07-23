На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что команда стала хуже с уходом Альваро Мораты в «Челси», и теперь «Мадриду» необходимо приобрести нового нападающего.

«Стали ли мы хуже после ухода Мораты? Да, безусловно. Теперь нам не хватает нападающего, но до 31 августа может случиться что угодно. Мы видели, сколько Мората привнес в команду в прошлом году и сколького он добился», – признался Зидан перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

Француз также прокомментировал ситуацию Криштиану Роналду, который, как сообщали СМИ, хотел покинуть «Мадрид» этим летом: «Многие говорили, что он хотел уйти. Но мы с ним разговаривали, и он был спокоен и наслаждался каникулами. Я думаю, что он останется. Когда Криштиану сыграет? Не знаю, пусть пока получает заслуженный отдых».

«От нас ушли хорошие игроки, а им на замену пришли молодые. Я доволен новичками, они хотят быть здесь, хотят тренироваться, а улучшили ли мы состав или нет скажут результаты следующего сезона», – добавил Зидан, отметив, что доволен теми 28 игроками, что сейчас с ним на предсезонной подготовке в США.