Задержан бывший президент "Барселоны" Сандро Роселль

Бывший президент "Барселоны" Сандро Роселль был задержан во вторник утром в рамках операции специального отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями.

Как сообщают источники, близкие к полиции, Роселль обвиняется в отмывании денег. Кроме него полиция также арестовала его жену Марту Пинеда и ещё трёх человек. Испанская полиция, сотрудничая с ФБР, расследовала это дело в течение последнего года. Речь идёт о плане по сокрытию и отмыванию денег, полученных компанией Росселя Ailanto Marketing за организацию товарищеских матчей сборной Бразилии по футболу.

В связи с задержание и обвинениями судья заморозил банковские счета Росселя на сумму 10 миллионов евро, а также недвижимое имущество на сумму 25 миллионов евро.