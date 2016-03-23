Выборы президента Испанской футбольной федерации пройдут в конце года

Во вторник во время Генеральной ассамблеи Испанской федерации по футболу (RFEF) большинство участников проголосовало за проведение выборов президента в последнем квартале 2016 года.

Несмотря на то, что 125 человек проголосовали за проведение выборов в конце года, президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что это противоречит закону министерства. Все спортивные федерации, которые не принимают участие в Олимпийских играх этого года, должны проводить выборы в первом квартале 2016 года.

Кроме того, на Ассамблее также проголосовали за сокращение числа участников со 180 до 140, что повлияет на голосование клубов во время выборов в президенты. Данные изменения также вызвали раздражение Хавьера Тебаса, который выразил сожаление, что голоса испанских клубов теперь будут значить меньше во время голосований.