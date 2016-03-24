В Барселоне скончался Йохан Кройф

Легендарный голлландский футболист и тренер, обладатель трех Золотых мячей Йохан Кройф скончался в Барселоне на 68-м году жизни. В октябре 2015 года у него диагностировали рак легких, с которым он боролся до самой смерти.

"После тяжелой борьбы с раком 24 марта 2016 года в Барселоне в окружении своей семьи скончался Йохан Кройф (68)", –сообщается на официальном сайте Кройфа.

В ноябре 2015 года Кройф заверил, что надеется выиграть эту борьбу с раком, и выразил оптимизм и веру в свою медицинскую команду. "У меня рак, но я уверен, что все будет хорошо. Я уже начал лечение, и когда у тебя рак, тебе приходится вступать в борьбу - иного выбора нет. Я выиграю эту борьбу", - сообщил Кройф в ноябре.

Кройф был игроком "Барселоны" с 1973 по 1978 год, сыграв за каталонскую команду 184 матча и забив 51 гол. Спустя десять лет он возглавил Dream Team (Команда мечты) "Барселоны", которая завоевала первый Кубок Европы для "Барсы".