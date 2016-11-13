Сборная Испании по футболу разгромила Македонию на пути к ЧМ-2018

Мужская сборная Испании по футболу продолжает возглавлять группу G отборочного тура к Чемпионату мира 2018 года, обыграв с разгромным счетом Македонию (4:0). Команде Хулена Лопетеги с легкостью удалось разгромить соперника, даже несмотря на довольно слабую игру.

Сборная Испании провела не лучший матч под руководством Лопетеги: Македония хорошо подготовилась к игре, особенно в линии защиты, а испанцам не доставало скорости для выхода в штрафную соперника. У Сильвы и Витоло было несколько хороших моментов в первом тайме, однако единственный гол до перерыва забили сами македонцы в свои ворота.

После перерыва сопротивление Македонии немного спало, команда оставляла больше свободного пространства, что позволяло Испании активнее проводить свои атаки. В начале второго тайма у гостей было несколько отличных моментов для того, чтобы сравнять счет, поэтому Лопетеги начал менять команду.

Адурис вышел на замену Морате, и почти сразу же после этого Витоло удвоил счет на табло. Однако Македония не сдалась после второго гола и продолжала идти в атаку в надежде отыграться в удачный момент. Лопетеги выпустил Иско на замену Коке, чтобы ускорить игру, и в скором времени такой ход принес плоды.

В последние десять минут Испании удалось забить два гола, доведя итоговый счет до разгромных 4:0. Третий гол был забит Монреалем с паса Карвахаля, который был одним из лучших во втором тайме, а точку в матче поставил Адурис на 85-й минуте. Следующий матч Испании будет товарищеским против Англии, который пройдет 15 ноября.

Испания – Македония 4:0

Голы: 1:0 – 34' Велкоски (автогол), 2:0 – 63' Витоло, 3:0 – 84' Монреаль, 4:0 – 85' Адурис.

Испания: Де Хеа, Начо, Монреаль, Карвахаль, Бартра, Алькантара, Бускетс, Витоло (Кальехон, 87'), Коке (Иско, 72'), Сильва, Мората (Адурис, 60').

Македония: Димитриевски, Ристевски, Алиоски, Ристовски, Мойсов, Спировски (Жута, 60'), Хасани (Джорджев, 87'), Барди, Пандев, Несторовски (Ибраими, 82'), Велкоски.