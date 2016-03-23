Сборная Испании по футболу подписала контракт с El Corte Inglés

El Corte Inglés вместе с маркой одежды Emidio Tucci подписали соглашение со сборной Испании по футболу до 2018 года, когда состоится Чемпионат мира в России. Это второе соглашение такого типа в истории – первый контракт был подписан в преддверии Чемпионата мира 1982 года.

«Это не первое соглашение с RFEF, так как в 1982 году мы подписали договор с Emidio Tucci под девизом «Костюмы на чемпионат». Сейчас наша главная мотивация – это 75-летие компании, а также отличная сборная с прекрасными игроками», – отметил директор по общественным связям в El Corte Inglés Диего Копадо, добавив, что в этот раз компания надеется принести успех сборной.

На презентации соглашения присутствовали главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске, а также капитаны команды Икер Касильяс и Серхио Рамос. Игроки подарили представителю компании футболку с номером 75 и надписью El Corte Inglés.