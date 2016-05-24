Сборная Испании по футболу начала тренировки без ключевых игроков

Сборная Испании по футболу начала в понедельник подготовку к Чемпионату Европы во Франции. Ключевые игроки команды отсутствуют по причине участия в различных клубных турнирах, а вместо них временно в сборную была вызвана молодежь.

На прошлой неделе Висенте Дель Боске сообщил, что в этот понедельник в сборную прибудут 19 футболистов, многие из которых считаются будущим сборной. Тренер вызвал молодых игроков, чтобы они начали знакомство с футбольной сборной.

Для предварительных тренировок в сборную были вызваны По Лопес («Эспаньол»), Серхио Асенхо («Вильярреал»), Эктор Бельерин («Арсенал»), Диего Льоренте («Райо»), Хорхе Мере («Спортинг»), Пабло Форналс («Малага»), Денис Суарес («Вильярреал»), Марко Асенсио («Эспаньол»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») и Иньиго Лекуэ («Атлетик»).

Вместе с ними тренировки проводят и обычные игроки сборной Нолито, Микель Сан Хосе, Ариц Адурис, Сесар Азпиликуэта, Сеск Фабрегас, Педро Родригес, Бруно Сориано и Давид Сильва.

Этот состав будет тренироваться в Мадриде до 25 мая, после чего команда отправится в Австрию, где 28 мая к ней присоединятся игроки, участвовавшие в кубковых финалах. Итоговая заявка на Чемпионат Европы будет озвучена 31 мая, позже к команде присоединятся футболисты, участвующие в финале Лиги Чемпионов.