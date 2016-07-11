Роналду и Пепе выиграли Чемпионат Европы с Португалией

Сборная Португалии по футболу завоевала Чемпионат Европы во Франции, обыграв в финале турнира хозяйку турнира с минимальным счетом 1:0. Несмотря на раннюю травму капитана команды Криштиану Роналду, португальцы смогли сдержать натиск французов и забили в самом конце дополнительного времени.

Не лучшим образом начался финальный матч для Португалии, которая на 25-й минуте лишилась своего капитана и главного игрока команды Криштиану Роналду. Жесткий фол Пайета привел к травме колена Криштиану, который после нескольких попыток продолжить матч был вынужден покинуть поле.

Однако даже несмотря на потерю лидера, Португалии удалось сдерживать натиск Франции и создавать опасные моменты у ворот Льориса. Лучшим игроком финала стал Пепе, но настоящим героем, который держал команду на плаву, был Руй Патрисиу, который сделал невероятное количество сейвов.

С течением времени сборная Франции начала все больше уставать, а Португалия научилась справляться с прессингом соперника. У обеих команд были хорошие голевые моменты, и Португалии все же удалось забить в дополнительное время на 109-й минуте благодаря Эдеру.

Португалия – Франция 1:0

Гол: 1:0 – 109' Эдер.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Адриен Силва (Моутинью, 66'), Вильям Карвалью, Нани, Саншеш (Эдер, 79'), Жоау Мариу, Роналду (Куарежма, 25').

Франция: Льорис, Косьельни, Эвра, Санья, Умтити, Погба, Матюиди, Пайет (Коман, 58'), Сиссоко (Марсьяль, 110'), Гризманн, Жиру (Жиньяк, 78').