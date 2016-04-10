«Реал» сократил отставание от «Барселоны» до четырех очков

«Реал Мадрид» порадовал своих болельщиков четырьмя голами против «Эйбара» (4:0) на «Сантьяго Бернабеу», благодаря чему сократил отставание от лидера чемпионата «Барселоны» до четырех очков. Команда Зидана расправилась со слабой защитой «Эйбара» уже в первые 20 минут, а финальную точку поставил Хесе перед перерывом.

После поражения от «Вольфсбурга» мадридцы рассчитывали на уверенную победу над «Эйбаром», чтобы сохранить силы перед ответной игрой с немцами. В связи с этим Зидан выпустил почти новый состав команды, который показал достойную игру перед не самым слабым соперником.

В отличие от «Барсы», «Мадрид» не заметил большого количества замен и за 20 минут отправил три безответных мяча в ворота «Эйбара». На 5-й минуте вернувшийся в стартовый состав Хамес открыл счет со штрафного, а на 18-й минуте Лукас Васкес уже удвоил счет с подачи Криштиану Роналду.

Именно португалец и стал автором третьего гола всего три минуты спустя: это был 30-й гол Криштиану, который опережает нападающего «Барсы» Луиса Суареса в борьбе за Пичичи уже на четыре мяча. Финальную точку поставил Хесе, забив гол уже сдавшемуся «Эйбару», который не собирался бороться за ничью или победу.

После перерыва команды не показали почти никакого футбола, однако «Эйбар» все же пытался отреагировать на разгромное поражение. Постепенно ритм матча становился все медленнее, а немночисленные опасные моменты обеих команд не завершились голами.

«Реал Мадрид» – «Эйбар» 4:0

Голы: 1:0 – 5’ Хамес, 2:0 – 18' Васкес, 3:0 – 21' Роналду, 4:0 – 39' Хесе.

«Реал Мадрид»: Касилья, Начо, Арбелоа, Пепе, Карвахаль (Данило, 63'), Иско, Хамес, Васкес, Каземиро (Ковачич, 54'), Хесе (Майораль, 76'), Роналду.

«Эйбар»: Риесго, Пантич, Луна, Рамис, Капа, Эскаланте, Дани Гарсия, Хота (Жунка, 46'), Гонсалес (Бастон, 46'), Кеко (Хайрович, 72'), Энрик.