«Реал Мадрид» повторил рекорд по количеству беспроигрышных матчей

Сыграв вничью с дортмундской «Боруссией» в рамках групповой стадии Лиги Чемпионов, «Реал Мадрид» Зинедина Зидана повторил рекорд «Мадрида» Лео Бенхаккера сезона 1988/99. На счету у «сливочных» 34 матча без поражений, как и у команды голландского специалиста.

Беспроигрышная серии «Мадрида» началась 9 апреля в матче Ла Лиги против «Эйбара», и с тех пор команда Зидана не проиграла ни одного матча. Даже такие соперники, как «Барселона», «Атлетико», «Дортмунд» или «Манчестер Сити» не смогли остановить «Реал».

Абсолютным рекордом в истории Испании является беспроигрышная серии «Барселоны» Луиса Энрике сезона 2015/16, когда команда не проигрывала 39 матчей до апрельского Класико с «Реалом» Зидана. В европейском футболе рекорды поставили «Ноттингем Форест» (40 матчей, 1977/78) и «Ювентус» Антонио Конте (43 матча, 2011/12).