«Реал Мадрид» обыграл сборную МЛС по пенальти

«Реал Мадрид» провел последний товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки, в котором, как и в трех предыдущих, не добился победы за 90 минут. Основное время в игре против сборной МЛС завершилось ничьей (1:1), а серия пенальти – 2:4.

Предсезонная подготовка «Мадрида» оставила большое количество вопросов у болельщиков, которые за прошедшие две недели не увидели ни одной победы своей команды. До первого официального матча команды Зидана осталось меньше недели – 8 августа «Реал» встретится с «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Суперкубок Европы.

В матче против звезд МЛС Зидан предоставил отдых основной части своей команды, дав игровое время молодежи. Как и предполагалось, «Мадрид» взял ход игры в свои руки, однако почти не создавал опасных моментов, несмотря на 19 ударов по воротам Хоуарда.

Сборная МЛС тоже не создавала проблем защите «Реала», а все моменты у ворот останавливались в руках Кейлора Наваса. Во втором тайме оба тренера сделали замены, и гол «Реала» пришел уже на 59-й минуте с подачи Борхи Майораля. Всего нескольких минут не хватило «Мадриду», чтобы одержать первую победу в основное время: Дуайеру удалось сравнять счет за три минуты до финального свистка.

Сборная звезд МЛС – «Реал Мадрид» 1:1

Голы: 0:1 – Майораль, 59', 1:1 – Дуайер, 87'.

Серия пенальти: Бензема — 0:1. Дуайер — 0:1. Бэйл — 0:2. дос Сантос — 0:2. Ковачич — 0:3. Валери — 1:3. Марсело — 1:4. Альмирон — 2:4.

Сборная звезд МЛС: Хоуард (Фрай, 46'), Ван Дамм (Грана, 46'), Каппельхоф (Паркхерст, 46'), Гарза (Бизли, 7'; Хеджес, 46'), Кака (Маккарти, 46'), Брэдли (Валери, 46'), Зуси (Акоста, 46'), Швайнштайгер (Альмирон, 46'), Вилья (Николич, 46'), Алтидор (Пьятти, 31'; дос Сантос, 62'), Джовинко (Дуайер, 46').

«Реал Мадрид»: Навас (Яньес, 46'; Зидан, 72'), Серхио Рамос (Вальехо, 46'), Начо (Техеро, 72'), Эрнандес (Марсело, 61'), Хакими (Карвахаль, 61'), Кроос (Себальос, 46'), Иско (Ковачич, 61'), Льоренте (Каземиро, 61'), Асенсио (Бензема, 61'), Васкес (Оскар Родригес, 72'), Майораль (Бэйл, 61').