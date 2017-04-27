«Реал» громит «Депортиво» после поражение в Класико

«Реал Мадрид» оставил позади поражение в Класико на выходных и добился уверенной победы против «Депортиво» на выезде, разгромив соперника со счетом 2:6. Лучшим игроком матча в очередной раз стал Иско, записавший на свой счет один гол и одну голевую.

Всего 40 секунд понадобилось в этот раз команде Зидане, чтобы открыть счет благодаря голу Альваро Мораты. Кантерано получил пас от Иско, лидера второго состава «Мадрида», и быстро отправил мяч в ворота «Депортиво», который не успел даже войти в игру.

Несмотря на отсутствие тройки ВВС, а также Крооса и Модрича, «Реал» в этот вечер не испытывал никаких проблем с соперником. Запасные игроки, получающие меньше игрового времени, по максимуму воспользовались этой возможностью и показали неплохой футбол.

К 15-й минуте «Реал» уверенно вел 2:0, однако атакующий настрой команды вынуждал оставлять свободные зоны в защите, чем умело воспользовался «Депортиво». Андоне удалось отыграть один гол, но перед самым перерывом Лукас Васкес забил третий мяч мадридцев и позволил «Реалу» спокойно уйти на перерыв.

Во втором тайме «Реал» продолжал атаковать, а «Депортиво» особо не стремился к воротам соперника и наносил в основном дальние удары. Второй гол «Депортиво» забил воспитанник «Реала» Хоселу, однако при счете 1:5 этот гол уже не имел никакого значения. Точку в матче поставил Каземиро за три минуты до конца основного времени, доведя счет до теннисного 2:6.

«Депортиво» – «Реал Мадрид» 2:6

Голы: 0:1 – 1' Мората, 0:2 – 14' Хамес, 1:2 – 35' Андоне, 1:3 – 44' Васкес, 1:4 – 66' Хамес, 1:5 – 77' Иско, 2:5 – 84' Хоселу, 2:6 – 87' Каземиро.

«Депортиво»: Люкс (Тытонь, 46'), Хуанфран, Аррибас, Сидней, Луизинью, Бергантиньос, Гильерме, Хиль (Хоселу, 57'), Чолак, Какута (Наварро, 46'), Андоне.

«Реал Мадрид»: Касилья, Данило, Варан (Техеро, 88'), Начо, Марсело, Ковачич, Васкес, Иско (Каземиро, 79'), Хамес, Асенсио (Диас, 79'), Мората.