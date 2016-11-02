Месси побил рекорд Рауля по голам в групповой стадии Лиги Чемпионо

Нападающий «Барселоны» Лео Месси открыл счет в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Этот гол стал 54-м по счету для аргентинца в групповой стадии европейского турнира.

Таким образом, Месси побил рекорд Рауля, на счету у которого 53 гола, забитых в групповой стадии Лиги Чемпионов. У Криштиану Роналду в данный момент только 51 гол на этой стадии.

Для Месси этот гол также стал седьмым в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и шестым в ворота «Манчестер Сити». Аргентинец стал игроком, который забивает чаще всех этой английской команде.