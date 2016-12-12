«Мадрид» сыграет с «Наполи», а «Барса» – с «ПСЖ» в 1/8 Лиги Чемпионов

Сегодня днем в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов, в котором принимают участие четыре испанских клуба: «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».

По результатам жеребьевки «Реал Мадрид» встретится с итальянским «Наполи», «Барселона» сыграет с французским «ПСЖ», «Атлетико» – с немецким «Байером», а «Севилья» – с английским «Лестером». Матчи пройдут 14-15 или 21-22 февраля, а ответные игры 7-8 или 14-15 марта.

«Барселона» и «Атлетико» проведут ответную игру на своем домашнем стадионе, а вот «Реал» и «Севилья» завершат 1/8 финала игрой на выезде, так как вышли в плей-офф со второго места.

Что касается остальных пар, то «Манчестер Сити» сыграет с «Монако», «Бенфика» с «Боруссией», «Бавария» с «Арсеналом», а «Порту», в котором играет Икер Касильяс, с «Ювентусом».