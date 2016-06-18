Испания вышла в 1/8 финала Чемпионата Европы

Сборная Испании по футболу обеспечила себе выход в 1/8 финала Чемпионата Европы, обыграв с разгромным счетом 3:0 сборную Турции. Подопечные Дель Боске показали восхитительный футбол, а дубль Альваро Мораты и гол Нолито принесли команде победу.

Испания стала первой командой на Чемпионате Европы этого года, которой удалось забить больше двух голов. Однако кроме голов и статистики Красная Фурия показала футбол высокого класса, утонченную игру в полузащите и уверенность в атаке.

Андрес Иньеста, который заслуженно стал игроком матча во второй раз подряд, приковал взгляды миллионов к своей игре и вызывал восхищение. Активность Мораты в атаке помогла команде становиться лучше с каждой минутой, а голы в конце первого тайма придали Испании уверенности в себе.

Такой великолепной игре поспособствовала также абсолютная беспомощность Турции в атаке и невыразительная игра всей команды. Давид Де Хеа почти не вступал в игру и дотрагивался до мяча только, когда нужно было вводить мяч в игру от ворот.

Испания – Турция 3:0

Голы: 1:0 – 34' Мората, 2:0 – 37' Нолито, 3:0 – 48' Мората.

Испания: Де Хеа, Пике, Альба (Аспиликуэта, 81'), Хуанфран, Рамос, Иньеста, Бускетс, Сильва (Сориано, 64'), Фабрегас (Коке, 71'), Нолито, Мората.

Турция: Бабаджан, Балта, Эркин, Генюль, Инан (Малли, 70'), Озъякуп (Шахан, 62'), Топал, Туран, Туфан, Чалханоглу (Шахин, 46'), Йылмаз.