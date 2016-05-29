Диего Симеоне: «Пришел момент подумать о себе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал искать оправданий поражению своей команды в финале Лиги Чемпионов против «Мадрида», признав, что второе поражение подряд – это уже провал.

«Поздравляю «Реал Мадрид», который в очередной раз был лучше, на этот раз в серии пенальти. О втором сопернике никто не вспомнит, и поражение в двух финалах – это уже провал», – признался Симеоне на послематчевой пресс-конференции, добавив, что в футболе не бывает несправедливости.

Несмотря на поражение, тренер похвалил своих игроков: «Я горжусь тем, какую Лигу Чемпионов провели мои игроки. Я их очень люблю, и они выкладываюсь по максимуму в каждом моменте».

Симеоне также удивил всех, заявив, что сейчас пришел момент подумать о себе: «Я предпочитаю подумать и зализать раны дома. Мне в жизни ничего не давалось легко, но для «Атлетико» два финала за три года – невероятное достижение. Я недоволен итоговым результатом, и мне кажется логичным, что пришло время подумать о себе».