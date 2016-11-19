Диего Симеоне: «Мадрид» не проигрывает уже 28 матчей

На пресс-конференции перед мадридским дерби главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заверил, что его команда приложит все силы для победы, однако это будет сложно сделать против соперника, который не проигрывал уже 28 матчей.

«Мы уважаем всех соперников, поэтому в каждом матче предельно сконцентрированы. «Мадрид» не проигрывает уже 28 матчей, и это многое говорит об этих футболистах. У «Реала» отличный состав команды, который помог выиграть две Лиги Чемпионов, и мы приложим все силы, чтобы выиграть», – сообщил Диего Симеоне на пресс-конференции на «Висенте Кальдерон».

«Финал в Милане? Воспоминания об этом матче не помогут нам сыграть лучше. Футбол – это прекрасная игра, и ты бываешь иногда в шаге от победы и от успеха. Мне нравится немецкая настойчивость, с которой я беру пример, только так ты можешь добиться своих целей», – заявил аргентинский тренер.

Симеоне заверил, что не думает о возможном поражении и разнице очков: «Мы думаем о том, как начать встречу, которая, возможно, станет последней против «Мадрида» на «Кальдероне». Мы надеемся, что сможем быть единой командой и достойно провести матч. А отставание на три, шесть или девять очков не самое главное сейчас».