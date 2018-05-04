Билеты на «эль-класико» стали самыми дорогими в истории стадиона «Камп-Ноу»

ФК «Барселона» и ФК «Реал Мадрид» встретятся в воскресенье, 6 мая, на стадионе «Камп-Ноу» в столице Каталонии.

Цены на билеты стартуют от 129 евро и в стандартной категории достигают 439 евро. При этом в продажу поступили не все билеты на трибуны, поскольку часть из них была заранее забронирована обладателями абонементов.

Несмотря на то, что «Барселона» досрочно оформила чемпионство в Ла-Лиге после матча в Ла-Корунье и игра не повлияет на итоговые результаты турнирной таблицы, билеты на матч между двумя главными футбольными соперниками Испании оказались самыми дорогими в истории «Камп-Ноу».

Билеты в VIP-ложи предлагаются по цене от 1450 до 1850 евро, а пропуск в VIP залы со специальными услугами и доступом в эксклюзивные зоны достигают 4620 евро.