«Барселона» подпишет Самюэля Умтити из «Лиона»

Как сообщает газета L'Equipe, «Барселона» и «Олимпик Лион» пришли к соглашению о трансфере центрального защитника Сумюэля Умтити в каталонский клуб. Примерная сумма сделки составит 30 миллионов евро – на 10 миллионов больше, чем «Барса» рассчитывала заплатить изначально.

22-летний французский защитник камерунского происхождения провел почти всю карьеру в молодежных командах «Лиона», а дебютировал в первой команде в январе 2012 года. Это быстрый и взрывной футболист, который может играть также на позиции правого или левого латераля.

В ближайшее время Умтити подпишет контракт с «Барселоной» на пять сезонов и будет конкурировать за место в составе с Маскерано и Матьё. Кроме того, Умтити может предоставить отдых Жорди Альба в некоторых матчах, поскольку Адриано скоро покинет «Барсу».