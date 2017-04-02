«Атлетико» обыграл «Малагу» на выезде

Мадридскому «Атлетико» удалось добиться непростой победы против «Малаги» (0:2) на выезде, чтобы подняться на третье место в Ла Лиге в ожидании матча «Севильи» против «Спортинга». Для «Малаги», в свою очередь, это уже шестой матч без побед – последний раз они выигрывали 20 февраля против «Лас-Пальмас».

В первые минуты казалось, что команде Диего Симеоне будет непросто из-за отсутствия Карраско и Гамейро, и «Малаге» удавалось доходить до ворот соперника достаточно часто. Однако в момент, когда подопечные Мичела показывали свою лучшую игру, Коке воспользовался ошибкой в защите хозяев, чтобы открыть счет на 26-й минуте.

Этот гол не сильно изменил ход встречи, поскольку обе команды испытывали сложности в комбинационном футболе. «Малага» пыталась приблизиться к воротам Облака за счет навесов в штрафную, но это почти не создавало проблем защите мадридцев. После перерыва матч шел по тому же сценарию: обе команды создавали опасные моменты, а «Малаге» все больше удавалось удерживать матч, чтобы проводить атаки.

Второй гол «Атлетико» окончательно разрушил надежды «Малаги», которая до конца встречи пыталась отыграть хотя бы один мяч, действуя больше на эмоциях, чем головой. За девять минут до конца встречи Сандро был близок к голу, выйдя один на один к воротам «Атлетико», но Облак сумел отразить удар.

«Малага» – «Атлетико» 0:2

Голы: 0:1 – 26' Коке, 0:2 – 74' Филипе Луис.

«Малага»: Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15'), Хуан Карлос, Родригес (Ресио, 60'), Камачо, Форнальс, Сандро Рамирес, Кеко (Сантос, 72').

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Хименес, 88'), Парти (Корреа, 53'), Габи, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн (Годин, 84').