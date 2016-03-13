«Атлетико» обыграл «Депортиво» со счетом 3:0 в 29-м туре Ла Лиги, чтобы продолжить борьбу с «Барселоной» за кубок чемпионата. Кроме того, эта победа помогла команде Симеоне подготовиться к важному матчу в Лиге Чемпионов против «ПСВ».

«Атлетико» продолжает набирать очки и держится в восьми очках от лидера турнира «Барселоны». Подопечным Симеоне удалось в очередной раз продемонстрировать свою непробиваемую стену в защите, а Сауль вывел «Атлетико» вперед уже на 18-й минуте.

Первый гол мадридцев немного пробудил «Депортиво», который начал показывать свой футбол и прессинговать хозяев. Немного расслабившись после первого гола, «Атлетико» вернулся после перерыва намного активнее и почти сразу же удвоил счет благодаря голу Гризманна.

«Депортиво» пытался отыграться в последние минуты встречи, однако Корреа поставил финальную точку на 83-й минуте, забив третий гол хозяев. Эта встреча помогла «Атлетико» подготовиться к важному матчу с «ПСВ» в Лиге Чемпионов, поскольку первая игра завершилась со счетом 0:0.

«Атлетико» – «Депортиво» 3:0

Голы: 1:0 – 18' Сауль, 2:0 – 60' Гризманн, 3:0 – 83' Корреа.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Оливер Торрес, 79'), Вьетто (Корреа, 58'), Гризманн (Краневиттер, 65').

«Депортиво»: Люкс, Лауре, Лопо, Аррибас, Пабло (Робер, 59'), Бергантиньос (Луис Альберто, 59'), Москера, Борхес, Картабия (Риера, 74'), Родригес, Фажр.