«Атлетико» и «Реал» получат всего по 18 тыс. билетов на финал ЛЧ

«Атлетико» и «Реал Мадрид» только вышли в финал, но на горизонте уже возникают новые проблемы. По результатам совещания УЕФА, клубам будет предоставлено всего по 18 тысяч билетов на «Сан-Сиро», тогда как УЕФА оставит себе больше половины.

Вместимость стадиона «Сан-Сиро», где 28 мая пройдет финал, 80 тысяч зрителей. Таким образом, 36 тысяч билетов получат команды-финалисты, а 44 тысячи надеется оставить себе УЕФА. В 2014 году мадридские команды получили те же 18 тысяч билетов, однако вместимость стадиона «Да Луш» составляет всего 65 600.

«Атлетико» и «Реал Мадрид» уже обратились к президенту Испанской федерации по футболу (RFEF) Анхелю Марии Вильяр, который по совместительству также является исполняющим обязанности президента в УЕФА.

Мадридские клубы требуют по 30 тысяч билетов на финал, и Вильяр попытается уладить ситуацию и договориться с УЕФА. Европейской организации хотелось бы избежать общего недовольства в свете коррупционных скандалов в ФИФА, чьи чиновники обогатились на перепродаже билетов на Чемпионат мира в Бразилии.