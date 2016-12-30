Андрес Иньеста: "Я бы хотел завершить карьеру в "Барселоне"

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признался, что давно думает о том, чтобы завершить свою карьеру в «Барселоне» – клубе, в котором он провел почти всю свою жизнь.

«Я бы хотел завершить карьеру в «Барселоне» и думаю об этом уже достаточно долго. Когда ты молод и только начинаешь, ты не знаешь, что может произойти, но с годами появляется желание завершить карьеру здесь», – признался Иньеста в интервью Revista Barça.

Когда молодой Иньеста, чей контракт заканчивается в 2018 году, пришел в Ла Масию, его главной целью было добиться успеха в «Барсе»: «Пока я этого не достиг, я не был удовлетворен. Были сложные моменты, но я всегда предпочитал провести здесь десять минут на поле, а не весь матч в другой команде. Именно это и привело к успеху».

«После завершения карьеры я бы хотел остаться в футболе. Посмотрим, что произойдет в будущем, в данный момент я не могу сказать ничего конкретного, но мне бы хотелось остаться в «Барсе». Но до этого еще надо дожить», – сообщил Иньеста.