2 октября
18:14Спорт
Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении Лионеля Месси, которого обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
29 сентября
12:32Происшествия
Очередное ограбление произошло в Испании во время футбольного матча. Пока полузащитник «Реала» Каземиро помогал товарищам по команде сражаться против «Атлетико», в его дом пробрались грабители. В доме были жена и дочь футболиста. Они не пострадали.
26 сентября
14:19Спорт
Бывший капитан ФК «Барселона» Карлос Пуйоль заявил, что отказался от предложения стать спортивным директором клуба.
25 сентября
16:31Спорт
Адвокат форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Хосе Антонио Чоклан высказался на тему налогообложения в странах Европы.
18 сентября
13:48Спорт
Лионель Месси - лучший противник, против которого довелось играть Криштиану Роналду. Об этом сам португалец заявил в интервью американскому актеру и журналисту Крису Моргану.
17 сентября
13:04Спорт
Дом защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити в Эсплугес-де-Льобрегат (Каталония) был ограблен во время футбольного матча.
16 сентября
00:56Спорт
Сборная Испании по баскетболу выиграла чемпионат мира. Испанцы в финале обыграли аргентинцев со счетом 95:75. Матч проходил в Китае.
10 сентября
16:56Спорт
В Барселоне 10 октября состоится премьера нового шоу знаменитого Cirque du Soleil. Оно полностью посвящено звезде ФК «Барселоны» Лионелю Месси.
9 сентября
10:31Спорт
Испанец Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграл россиянина Даниила Медведева.
30 августа
07:28Спорт
Бывший тренер сборной Испании по футболу Луиса Энрике умерла дочь Хана. Ей было 9 лет.