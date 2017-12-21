Жители Барселоны выступили против открытия филиала Эрмитажа

Жители района Барселонета высказались против строительства филиала Эрмитажа в новом устье порта каталонской столицы, пишет La Vanguardia. Они требуют, чтобы муниципальные власти не поддерживали проект, реализация которого, по их мнению, усугубит проблему наплыва туристов в районе Барселонета.

Авторы манифеста, подписанного представителями Объединения жителей района Ла-Остиа, Платформы в защиту Барселонеты, Федерации жителей Барселоны и ряда других организаций, сравнили данную инициативу со схожими проектами, профинансированными за счет иностранного капитала – в частности, с отелем W и яхт-клубом Marina Port Vell.

Несколько дней назад его идейные вдохновители подвергли критике администрацию мэра Ады Колау, которая никак не комментирует проект и задержки его реализации: для того, чтобы музей открылся в 2019 году, как было предусмотрено первоначальным планом, закладка первого камня должна была состояться в этом месяце. Представители предпринимательского сообщества Барселонеты поддержали идею открытия филиала Эрмитажа. По их мнению, эта мера позволит создать новые рабочие места и поспособствует запуску парома между новым устьем порта и зоной Порталь-де-ла-Пау, который частично разгрузит туристические потоки в Барселонете.

Местные жители считают подобные обещания «извечными и ложными». «То же самое говорили застройщики W и Marina Port Vell", - заявляют они. По мнению населения, две вышеупомянутые компании создали крайне ограниченное число рабочих мест, разительно отличающееся от обещанных 900 в случае яхт-клуба и 300 в случае гостиницы. «Кроме того, музей станет очередным эпицентром плохих условий труда. Мы не хотим, чтобы наш район становился еще более элитным. В силу его местоположения открытие музея приведет к росту числа туристических потоков, представленных в основном пассажирами круизных судов», - заключили жители района.